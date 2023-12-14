"الموارد البشرية" توقّع 25 اتفاقية وشراكة تدريبية في المؤتمر الدولي لسوق العمل

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، (25) اتفاقية وشراكة تدريبية داعمة لبرنامجي "توطين" و"التدريب الموازي"، وذلك على هامش النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، الذي يختتم أعماله، اليوم الخميس، في مدينة الرياض.