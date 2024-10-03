جمعية الأمل الصحية للإنجاب تدشن نظام إدارة الموارد الإلكتروني "ERP"

وأضاف المطيري: جمعية الأمل الصحية للإنجاب، على الرغم من كونها جمعية ناشئة، إلا أنها بدأت مسيرتها بقوة. وقد قامت منذ انطلاقتها بدراسة الجمعيات ذات العلاقة بالإنجاب، وعملت من حيث انتهت، تعزيزًا لدورها واستشرافًا لمستقبل أفضل في تقديم خدمات متميزة في مجال صحة الإنجاب في بلادنا الغالية. وتسعى الجمعية من خلال برامجها الصحية إلى أن تكون نافذة متميزة في عالم صحة الإنجاب، آملين أن تكون بلسماً للأزواج الحالمين بالإنجاب.