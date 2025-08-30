"الشهري": آلية الاختبارات الجديدة تدعم بناء جيل متقن للمعرفة والمهارات

وأشار إلى أن حصر الاختبارات النهائية للصفوف من الثالث الابتدائي حتى المرحلة المتوسطة في المواد الرئيسة (العربية، الرياضيات، العلوم، الإنجليزية، والصينية)، يعزّز من تركيز الجهود على تنمية التفكير العلمي، والقدرات اللغوية، والانفتاح على المعارف العالمية، بما يسهم في تحسين نواتج التعلّم في الاختبارات الوطنية والدولية.