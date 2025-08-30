"الشهري": آلية الاختبارات الجديدة تدعم بناء جيل متقن للمعرفة والمهارات

أشاد المختص التعليمي عبدالرحمن الشهري بقرار وزارة التعليم بشأن آلية الاختبارات والتقويم بعد العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وضبط جودة المخرجات التعليمية، من خلال التركيز على الأساسيات وتعزيز المهارات.
وأوضح الشهري أن عودة الاختبارات النهائية لمادتي اللغة العربية والرياضيات للصفين الأول والثاني الابتدائي، تعكس حرص الوزارة على ترسيخ القواعد الأولى للتعلم في القراءة والكتابة والحساب، باعتبارها مهارات أساسية تُشكّل قاعدة نجاح الطلاب في المراحل اللاحقة.
وأشار إلى أن حصر الاختبارات النهائية للصفوف من الثالث الابتدائي حتى المرحلة المتوسطة في المواد الرئيسة (العربية، الرياضيات، العلوم، الإنجليزية، والصينية)، يعزّز من تركيز الجهود على تنمية التفكير العلمي، والقدرات اللغوية، والانفتاح على المعارف العالمية، بما يسهم في تحسين نواتج التعلّم في الاختبارات الوطنية والدولية.
وبيّن أن المزج بين التقويم الختامي في المواد الأساسية والتقويم التكويني في بقية المواد، يحقق التوازن بين المعرفة والمهارات والقيم، كما يساعد المعلمين على إعداد خطط تدريسية واضحة، ويضمن الشفافية في تقييم الطلاب على مستوى المدارس.
واختتم الشهري حديثه بالتأكيد على أن قرار وزارة التعليم يعكس رؤية متقدمة تحقق التوازن بين الاختبارات النظامية ومتطلبات التعليم الحديث، وهو ما سيُحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا في بناء جيل متعلم قادر على المنافسة والإبداع.