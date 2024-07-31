"التويجري": المملكة تؤكّد تصدُّرها المشهد العالمي باستضافتها بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية

من جهته، أكّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن استضافة المملكة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، خطوة مهمة لتعزيز جهود تطوير القطاع، لافتاً إلى أن الخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، تدعم مسارات التنمية الاقتصادية، عبر ضخ استثمارات نوعية بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مطوّري الألعاب المحليين والعالميين.