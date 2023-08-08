اعتماد 6 رياضات بارالمبية ضمن منافسات "الألعاب القتالية" بالرياض

وتحظى دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، باهتمام كبير من مجتمع الرياضات القتالية؛ حيث تستقطب نخبة اللاعبين من حول العالم، يتنافسون في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكيندو، ومصارعة الذراع، والكيك بوكسينج، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.