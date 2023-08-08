اعتماد 6 رياضات بارالمبية ضمن منافسات "الألعاب القتالية" بالرياض

اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، اليوم الثلاثاء، ست رياضات بارالمبية، وهي: "الأيكيدو، والملاكمة التايلاندية، ومصارعة الأذرع، والجوجتسو، والسامبو، والسافات".
وتنظم منافسات الدورة التي تستضيفها المملكة كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل، في مجمع الأرينا الرياضي بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 2500 رياضي وإداري، يمثلون أكثر من 80 دولة.
وتأهل لنهائيات الدورة حتى الآن العديد من الرياضيين من ذوي الإعاقات الجسدية والذهنية والبصرية؛ حيث يتنافسون في الألعاب المستحدثة للمرة الأولى في تاريخ المحفل العالمي الكبير، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدورة في الرياض، كحدث رياضي متكامل يركز على تعزيز قيم التنوع والدمج.
وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والرامية إلى تعزيز ممارسة الرياضة وتشجيع المشاركة الرياضية المتنوعة.
حيث تتيح الفرصة للرياضيين من ذوي الإعاقات المختلفة من المشاركة والتنافس في هذه الرياضات، بعد توفير فرص متساوية لهم للتألق وتحقيق الإنجازات.
وتحظى دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، باهتمام كبير من مجتمع الرياضات القتالية؛ حيث تستقطب نخبة اللاعبين من حول العالم، يتنافسون في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكيندو، ومصارعة الذراع، والكيك بوكسينج، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.
يذكر أن رياضات ذوي الإعاقة، تحظى باهتمام ملحوظ في المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من إيمان الحكومة الرشيدة بقدراتهم، وتوجيهها بتوفير كل سبل الدعم وتوفير بيئة حاضنة لهم تساعدهم على التطور وتحقيق كامل إمكاناتهم وأحلامهم، وإعداد المواهب الرياضية القادرة على تعزيز حضور المملكة في مختلف المحافل الرياضية الدولية.