طقسٌ مستقرٌ وضبابٌ محتملٌ في ساعات الصباح الباكر اليوم الأحد

يشير آخر مخرجات الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى استمرار الطقس المستقر اليوم الأحد، وسط غياب للفعاليات الجوية والأمطار عن المنطقة.
وفي التفاصيل: يسود طقسٌ باردٌ في مختلف المناطق مع ساعات الصباح الباكر من اليوم الأحد، خاصة في المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية مع احتمالية تشكل الصقيع في أجزاءٍ من مرتفعات تبوك والحدود الشمالية، كما يتشكّل الضباب في بعض المناطق غرب المملكة.
أما في ساعات النهار فتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدلاً في المناطق الوسطى وبارداً نسبياً في المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية، بينما تميل الحرارة إلى الدفء على سواحل البحر الأحمر، مع ظهور كميات من السحب المتفرقة في بعض المناطق، وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق.
ليلاً يكون الطقس بارداً في مختلف المناطق مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، مع احتمالية تشكل الصقيع في أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية في ساعات الصباح الباكر من يوم غد الإثنين.