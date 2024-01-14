طقسٌ مستقرٌ وضبابٌ محتملٌ في ساعات الصباح الباكر اليوم الأحد

أما في ساعات النهار فتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدلاً في المناطق الوسطى وبارداً نسبياً في المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية، بينما تميل الحرارة إلى الدفء على سواحل البحر الأحمر، مع ظهور كميات من السحب المتفرقة في بعض المناطق، وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق.