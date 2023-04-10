البنوك السعودية تتصدر قائمة أفضل ٥٠ بنكًا في الشرق الأوسط لعام 2023

تصدرت البنوك السعودية القائمة السنوية لأفضل 50 بنكًا في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023؛ حيث حلت 10 بنوك محلية ضمن القائمة ذات القيمة السوقية الإجمالية التي بلغت 223.5 مليار دولار.
وجاء مصرف الراجحي السعودي في المرتبة الأولى بقيمة سوقية تزيد على 75 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي بـ56.4 مليار دولار.
وأشارت مجلة "فوربس" الأمريكية إلى أن البنوك السعودية والخليجية محصنة ضد الاضطرابات المالية، في الوقت الذي تعاني فيه البنوك العالمية من اضطرابات مالية بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي.
وتضم قائمة العام الحالي أكبر 50 بنكًا في 10 أسواق عبر المنطقة، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 548.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 28 فبراير 2023.
وتهيمن البنوك الخليجية بإجمالي 41 بنكًا، تمثل حوالى 82% من القائمة، بينما تعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلًا بواقع 10 بنوك لكل منهما.
وبلغت قيمة المصارف الإماراتية في القائمة 121.2 مليار دولار، و81.3 مليارات دولار لـ8 بنوك قطرية، و76.2 مليار دولار لـ7 مصارف من الكويت.
وهذه قائمة أفضل ١٠ بنوك في منطقة الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٣:
١- بنك الراجحي- السعودية
٢- البنك الأهلي- السعودية
٣- مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)- قطر
٤- بنك أبو ظبي الأول- الإمارات
٥- بيت التمويل الكويتي (بيتك)- الكويت
٦- بنك الكويت الوطني (NBK)- الكويت
٧- بنك الإمارات دبي الوطني- الإمارات
٨- بنك الرياض- السعودية
٩- البنك السعودي البريطاني (ساب)- السعودية
١٠- مجموعة بنك أبو ظبي التجاري- الإمارات