البنوك السعودية تتصدر قائمة أفضل ٥٠ بنكًا في الشرق الأوسط لعام 2023

وأشارت مجلة "فوربس" الأمريكية إلى أن البنوك السعودية والخليجية محصنة ضد الاضطرابات المالية، في الوقت الذي تعاني فيه البنوك العالمية من اضطرابات مالية بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي.