33 مئوية.. هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية؛ فيما سجلت طريف وأبها والباحة أقل درجة حرارة بـ8 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 33 مئوية، المدينة المنورة وجازان وشرورة 32 مئوية، وادي الدواسر والقنفذة وينبع 31 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف وأبها والباحة في أدنى القائمة بـ8 مئوية، تليها الطائف 9 درجات، وكل من حائل وعرعر وسكاكا والقريات 10 مئوية.
وسجلت الدمام وينبع والقريات أعلى نسبة رطوبة بالمملكة 85%.