"عفو أجره عظيم".. أمير الشرقية يستقبل "الراشدي" المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الإثنين، عبود بن بروك الراشدي؛ وأبناءه، بعدما تنازل عن حقه من قاتل ابنه لوجه الله تعالى.