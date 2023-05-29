"عفو أجره عظيم".. أمير الشرقية يستقبل "الراشدي" المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الإثنين، عبود بن بروك الراشدي؛ وأبناءه، بعدما تنازل عن حقه من قاتل ابنه لوجه الله تعالى.
وقال أمير المنطقة، أن ديننا الحنيف أكّد على التراحم والعفو والإصلاح بين الناس، مثمّناً تنازل ورثة القتيل -رحمه الله- لوجه الله تعالى، سائلاً الله أن يثيبهم ويكتب لهم الأجر على عتق رقبة الجاني لوجه الله.
وأضاف: "بلادنا منذ أن أُسست وهي تكفل الحقوق وتحكم بشريعة الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وصاحب الحق سلطان في حقه، والعفو من شيم الكرام، وأجره عظيم في الدنيا والآخرة".
وكان قد تنازل ورثة المتوفى عن حقهم الخاص وقاموا بعتق رقبة الجاني رغبة في العفو واستجابة لجهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية التي سعت في الصلح حتى تمّ العفو، ولله الحمد.
ورفع "الراشدي"؛ شكره لأمير المنطقة على استقبالهم، مؤكداً أن قيادة هذه البلاد -حفظها الله- هي القدوة للجميع وتحث دائماً على العفو والتسامح طلباً لما عند الله من أجر عظيم.