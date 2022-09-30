معرض الكتاب.. سفير تونس: جناح التعليم يعكس مدى اهتمام السعودية اللامحدود بالقطاع

أبدى عدد من زوار جناح وزارة التعليم في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 إعجابهم بما شاهدوه من تطوُّر وتحديث في مناهج التدريس وقنوات التعليم.
في البداية وصف سفير الجمهورية التونسية لدى السعودية هشام الفوراتي ما شاهده في جناح وزارة التعليم بأنه شيء مشرف، وقال: "كانت لي فرصة للاطلاع على تطوُّر مناهج التعليم والتدريس، وكيف كانت قديمًا وما وصلت إليه اليوم من تحديث وتغيير، وأصبحت إلكترونية.. وهذا يعكس ما توليه قيادة السعودية من اهتمام ودعم لا محدود للتعليم".
بدوره عبَّر المشرف العام على القناة الثقافية السعودية سابقًا، الإعلامي عبدالعزيز العيد، عن سعادته بزيارة جناح وزارة التعليم الذي يشارك للمرة الأولى في المعرض، وبيّن أن التعليم والقراءة متلازمان ولا ينفصلان، فإذا أردت أن تشجع على القراءة فيجب أن تشجع على التعليم.
ولفت العيد إلى أنه وقف على حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تطوير أدواتها وقنواتها التعليمية، مثل قنوات عين، ومشاهدتها المليونية.. وهذا يجسد قدرة الوزارة على فهم احتياجات الناس.
وتشارك وزارة التعليم في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يقام بواجهة الرياض خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2022م.
ويتضمن جناح وزارة التعليم عرض كتب رياض الأطفال، والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والمرحلة الثانوية، وكذلك مقررات المسارات الثانوية، و"قناة عين الفضائية"، وكذلك شاشات تفاعلية لعرض المقررات الإلكترونية ومنصة "مدرستي"، ودليل الخطط الدراسية المطورة.. كما يحتوي الجناح على مجموعة من الكتب التاريخية.
وتشارك وزارة التعليم في معرض الرياض الدولي للكتاب بهدف مشاركة المجتمع مشروع تطوير الكتب الدراسية والمناهج، والاطلاع على منجزات الوزارة ومطبوعاتها التعليمية، وتسليط الضوء على تاريخ التعليم في السعودية وتطوُّره ونهضته.