"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار وسُحب رعدية ورياح نشطة مع تدنٍّ في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحب رعدية على البرك والقحمة حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس، وكذلك تشهد المنطقة ضبابًا على أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط حتى الثامنة صباحًا.