"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار وسُحب رعدية ورياح نشطة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (جازان ومكة المكرمة وعسير والشرقية والشمالية والجوف والباحة والرياض والقصيم).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة جازان تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة كذلك أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على القنفذة والليث حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس.
ونبَّه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحب رعدية على البرك والقحمة حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس، وكذلك تشهد المنطقة ضبابًا على أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط حتى الثامنة صباحًا.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والقطيف ورأس تنورة والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل الخُبر والدمام والظهران وبقيق حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على رفحاء وطريف والعويقلية وحزم الجلاميد وعرعر، وتستمر في بعض المحافظات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الجوف كذلك أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض والغاط وثادق وحريملاء وشقراء وضرماء ومرات والزلفي والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.