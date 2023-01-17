"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزير خارجية ليتوانيا تعزيز علاقات البلدين

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، ومناقشة تكثيف أوجه التنسيق الثنائي في العديد من القضايا المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس 2023".