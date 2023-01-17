"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزير خارجية ليتوانيا تعزيز علاقات البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية جمهورية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغ، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.
وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، ومناقشة تكثيف أوجه التنسيق الثنائي في العديد من القضايا المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس 2023".
وحضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.