"الحمد": المنهجيات الاتصالية مورد اقتصادي مهم يحقق عوائد وثروات للمنظومات

ولفت إلى أن أكثر الإشكاليات التي تواجهها المنشأة مع الجمهور الخارجي، تتمثل في عدم تقدير جهودها وأعمالها، مبينًا أن الخطة الاتصالية كجزء من المنهجيات الاتصالية لا بد أن تحتوي على مفردات قابلة للتطبيق".