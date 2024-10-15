ضبط 4314 مخالفة على تطبيقات توصيل الطلبات في سبتمبر 2024

وأوضحت الهيئة إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت مابين عدم التزام السائق بالزي المعتمد من الهيئة، أو تعاقد تطبيق التوصيل مع ناقل من الفئات غير المصرح بالتعاقد معها، بالإضافة إلى مخالفة المركبة أو السائق للاشتراطات المطلوبة، وأن تتوفر في المركبة الأدوات والمستلزمات اللازمة بما يضمن سلامة البضاعة المنقولة.