أمطار ورياح نشطة في هذه المناطق اليوم الاثنين

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يتجدد نشاط الغيوم الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الاثنين على مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرمة، يرافقها هطول أمطار مُتوسطة في أغلبها، قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية ويصحبها حدوث الرعد ونشاط في الرياح الهابطة، مع احتمالية جريان للأودية والشعباب.