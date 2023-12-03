5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار خفيفة ورياح شديدة وشبورة مائية

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بحرة والطائف والجموم والعاصمة المقدسة. وتشهد رياحًا شديدة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.