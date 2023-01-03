القصيم.. "جراحة معقدة" تُزيل "ورم الـ 20 عاماً" من ثدي سيدة وتمنع استئصاله

نجح فريق استشاري في جراحة الأورام التجميلية بمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم، في تنفيذ عملية جراحية نوعية لثدي مريضة في العقد الخامس من العمر باستئصال ورم سرطاني بلغت أطواله 12-15 سم، وإنهاء معاناتها التي دامت قرابة 20 عاماً.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أنه تقرر إجراء العملية التي شارك فيها خمسة من الأطباء المختصين واستغرقت قرابة ست ساعات بعد عمل الفحوصات التشخيصية والأشعة المقطعية وأخذ العيّنة من خلايا الأنسجة الداخلية التي بيّنت وجود ورم سرطاني مع عدم انتشاره إلى أماكن متفرقة من جسم المريضة.
وأشار التجمع إلى أن حالة المريضة كانت تستدعي الاستئصال الكامل للثدي؛ نظراً لتعقيد وخطورة الحالة، وتمكن الورم من كامل الصدر، إلا أن المركز وبالكفاءة الطبية والجراحية والإمكانات المتطورة التي يمتلكها -وبعد توفيق الله- تمكن من إجراء العملية الجراحية التجميلية التي تمّت فيها إزالة الورم داخل الثدي بحدود آمنة، وبعدها عمل الجراحة التجميلية للمحافظة على الشكل الجمالي للثدي، والحفاظ على مصدر التغذية الدموية لحلمة الصدر أثناء تحريكها لموقعها الطبيعي بعد إزالة الورم وإزاحة الأنسجة المبعدة عن موقعها بتأثير الورم إلى مكانها الطبيعي من خلال مقاسات أجراها الفريق الطبي لثدي السيدة قبل العملية.
ولفت تجمع القصيم الصحي، إلى أن هذا النوع من العلاج يعد من العمليات الجراحية المعقدة التي تشمل جراحة الأورام والجراحة التجميلية في آنٍ واحدٍ والمختصة بوضع وتثبيت الثدي في مكانه على الصدر بعد إزالة الورم منه، مضيفاً أن السيدة الخمسينية ترفل بالصحة والعافية بعد انتهاء العملية والتزامها بالخطة العلاجية مع الاستمرار في المراجعات الدورية لعيادة جراحة الأورام بالمركز.
يُذكر أن عدد عمليات الأورام السرطانية التي أجراها المركز خلال هذا العام بلغ 257 عملية، وما يميز هذا الرقم أنها عمليات أورام سرطانية معقدة وبعضها يحتاج إلى عمليات تجميلية في الوقت ذاته.