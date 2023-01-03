القصيم.. "جراحة معقدة" تُزيل "ورم الـ 20 عاماً" من ثدي سيدة وتمنع استئصاله

وأشار التجمع إلى أن حالة المريضة كانت تستدعي الاستئصال الكامل للثدي؛ نظراً لتعقيد وخطورة الحالة، وتمكن الورم من كامل الصدر، إلا أن المركز وبالكفاءة الطبية والجراحية والإمكانات المتطورة التي يمتلكها -وبعد توفيق الله- تمكن من إجراء العملية الجراحية التجميلية التي تمّت فيها إزالة الورم داخل الثدي بحدود آمنة، وبعدها عمل الجراحة التجميلية للمحافظة على الشكل الجمالي للثدي، والحفاظ على مصدر التغذية الدموية لحلمة الصدر أثناء تحريكها لموقعها الطبيعي بعد إزالة الورم وإزاحة الأنسجة المبعدة عن موقعها بتأثير الورم إلى مكانها الطبيعي من خلال مقاسات أجراها الفريق الطبي لثدي السيدة قبل العملية.