سفير خادم الحرمين بلندن يلتقي وفد طلاب "جامعة شقراء" ضمن البرنامج الصيفي التدريبي

زار وفد البرنامج الصيفي التدريبي لطلاب جامعة شقراء الموجود بدولة بريطانيا، الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة، في مكتبه بالسفارة بلندن.
بدأت الزيارة بترحيب الأمير خالد بن بندر بالوفد، والإشادة بتنفيذ مثل هذه البرامج التي تتواءم مع رؤية الوطن 2030 في مجال برنامج تنمية القدرات البشرية.
وأبدى سفير خادم الحرمين الشريفين ببريطانيا، تأييده اختيار الجامعات البريطانية لتنفيذ مثل هذه البرامج لما تتمتع به هذه الجامعات من تميُّز علمي، ولما تتمتع به دولة بريطانيا من مقومات تناسب وجود الطلبة وتسهّل انخراطهم في مثل هذه البرامج التطويرية.
بعد ذلك قدّم رئيس وفد جامعة شقراء عميد شؤون الطلاب بالجامعة، الدكتور عبدالله المدهش؛ باسم رئيس الجامعة وجميع منسوبيها، وافر الشكر والامتنان لسفير خادم الحرمين، على إتاحة هذه الفرصة والالتقاء بالمشاركين في هذا البرنامج.
وتحدث الدكتور المدهش؛ عن التطور الملحوظ في الجامعة ومشاريعها المتنوعة، ومن أهمها الاستثمار في القدرات البشرية لطلبة الجامعة، وسعي العمادة لتنويع البرامج والحرص على إلحاق الطلبة ببرامج نوعية ومتميزة داخلياً وخارجياً، وخطط العمادة في مد جسور التواصل مع مجموعة من الجامعات البريطانية.
وكان لهذه الزيارة الأثر الكبير في نفوس جميع المشاركين، وحضرها وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية الدكتور حسام المالكي.
يُذكر أن عمادة شؤون الطلاب بجامعة شقراء تنفّذ برنامجاً تدريبياً في تنمية المهارات القيادية وإدارة فرق العمل لمجموعة من طلبة الجامعة المتميزين في جامعة كوفنتري البريطانية لمدة ثلاثة أسابيع.