سفير خادم الحرمين بلندن يلتقي وفد طلاب "جامعة شقراء" ضمن البرنامج الصيفي التدريبي

وأبدى سفير خادم الحرمين الشريفين ببريطانيا، تأييده اختيار الجامعات البريطانية لتنفيذ مثل هذه البرامج لما تتمتع به هذه الجامعات من تميُّز علمي، ولما تتمتع به دولة بريطانيا من مقومات تناسب وجود الطلبة وتسهّل انخراطهم في مثل هذه البرامج التطويرية.