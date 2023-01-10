أمانة العاصمة المقدسة تستعرض المختبرات المتنقلة في مؤتمر خدمات الحج والعمرة 2023

إقبال كبير شهده جناح أمانة العاصمة المقدسة المقام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت عنوان الجودة في منظومة الخدمات، والذي انطلقت أعماله في جدة يوم أمس تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
حيث استقبل الجناح عددًا من كبار المسؤولين والمتخصصين والجمهور الذي اطلع على مكونات الجناح والعروض المرئية والمجسمات لبعض الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة ضمن منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن الجناح يحتوي على عرض للمختبرات المتنقلة التي تستخدمها الأمانة لأول مرة، بالإضافة إلى العديد من أجهزة الرقابة الصحية منها أجهزة كشف صلاحية الزيت - وقياس الأس الهيدروجيني ( pH ) - وقياس طازجية الأسماك - وقياس شدة الضوء - وقياس درجة الحرارة - وقياس الكلور (الحر والكلي) - وجهاز قياس نظافة الأسطح.
وبيّنت الأمانة أن الجناح أيضًا يحتوي على لوحات تعريفية عما تقدمه الأمانة فيما يخص أعمال النظافة والإصحاح البيئي والأجهزة المستخدمة في مكافحة البعوض والحشرات ومنها أجهزة الأسطوانات وأجهزة الرذاذ اليدوي وأجهزة الضباب اليدوي، وعلى عرض مرئي عن بعض خدمات الأمانة المختلفة.
ويُقام المعرض في مركز جدة سوبردوم المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة بين 16 - 19 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 09 - 12 يناير 2023م من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.