أمانة العاصمة المقدسة تستعرض المختبرات المتنقلة في مؤتمر خدمات الحج والعمرة 2023

حيث استقبل الجناح عددًا من كبار المسؤولين والمتخصصين والجمهور الذي اطلع على مكونات الجناح والعروض المرئية والمجسمات لبعض الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة ضمن منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.