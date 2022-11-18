ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش قمة "APEC"

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC ).
وشهد اللقاء، استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، وآفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وتنميته في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وحضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والوفد الرسمي لفخامة رئيس فرنسا.