ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش قمة "APEC"

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC ).