"التجارة" تفرض غرامة 50 ألف ريال على وكالة سيارات لم توفر قطعة غيار "عكس" قيمته ألف ريال

وشملت تلك المخالفات عدم توفير قطع الغيار، والتأخير في الإصلاح والصيانة، والتأخر في تسليم السيارات المباعة عن الموعد المتفق عليه مع المشتري، وعدم الإفصاح عن وجود عيوب قبل البيع، وارتكاب أخطاء في الفحص والمعاينة.