"التجارة" تفرض غرامة 50 ألف ريال على وكالة سيارات لم توفر قطعة غيار "عكس" قيمته ألف ريال

أوقعت وزارة التجارة غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على وكالة سيارات لم تلتزم بتوفير قطعة غيار (عكس أمامي) قيمته 1150 ريال لمستهلك قدم بلاغًا للوزارة ضد الوكيل المحلي للشركة الصانعة في السعودية لعدم الالتزام بتقديم خدمات مابعد البيع.
ووفق القرار الصادر عن الوزارة _ أطلعت "سبق" على نسخة منه _ عاقبت لجنة النظر في مخالفات الوكالات التجارية بالوزارة الوكالة بعد صدور تقرير فني يؤكد عدم توفيرها "عاكس أمامي" لسيارة موديل 2020 خلال المدة المحددة نظاماً وهي 14 يوماً من طلب العميل لقطعة الغيار.
يذكر أن وزارة التجارة أعلنت أمس إيقاع غرامات مالية على 10 وكالات تجارية في مختلف مناطق المملكة لم تلتزم بتقديم خدمات البيع للمستهلكين مخالفة بذلك نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع.
وشملت تلك المخالفات عدم توفير قطع الغيار، والتأخير في الإصلاح والصيانة، والتأخر في تسليم السيارات المباعة عن الموعد المتفق عليه مع المشتري، وعدم الإفصاح عن وجود عيوب قبل البيع، وارتكاب أخطاء في الفحص والمعاينة.