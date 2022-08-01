إجراء 108 كشف ظاهري للإبل المشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن

تفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي، اليوم، أعمال الفرق البيطرية المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
وأوضح "القاضي" أن المهرجان تشارك فيه كوادر بيطرية متكاملة تبذل قصارى جهودها في سعيها للعمل على توفير كل الخدمات للمستفيدين في المهرجان الذي يعد وجهة رئيسة لملاك وعشاق الهجن وحاضنًا للموروث الأصيل.
وأكد "القاضي" أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الفرق البيطرية انطلاقًا من واجبها، للمساهمة في إنجاح المهرجان الذي يحظى بدعم واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة، حيث تعد الجوائز المرصودة للمهرجان الأكبر في قيمتها على مستوى الرياضات في المملكة والتي قُدرت بأكثر من 56 مليون ريال، من ضمنها جائزة سيف ولي العهد البالغة مليون ريال.
وأشار إلى أن جهود مكتب الوزارة بالطائف مستمرّة تحت إشراف ومتابعة فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، إذ أجرت الفرق البيطرية حتى الآن أكثر من 108 كشف ظاهري للإبل المشاركة، وقدمت التوعية والإرشاد لأكثر من 330 من المستفيدين من ملاك الإبل والزوار فيما باشرت العيادات البيطرية أكثر من 17 حالة إصابة في الإبل المشاركة فضلاً عن قيام فرق مكافحة نواقل الأمراض بسحب أكثر من 60 عينة استقصاء وبائي.
يُذكر أن من أبرز جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة المبذولة في مهرجان ولي العهد هي متابعة كل أشواط السباق (تتراوح مسافات الأشواط ما بين 2 و6 كيلومترات) وذلك بوساطة العيادات البيطرية المتنقلة بهدف التدخل السريع حال حدوث الإصابات لا سمح الله.
كما تم تكثيف عمليات الرش الأرضي داخل وخارج ميدان السباق لمكافحة نواقل الأمراض، وكذلك مباشرة الحالات المرضية للإبل وتقديم الفحص البيطري والعلاج اللازم، إضافة إلى إرشاد وتوعية ملاك الإبل بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها.