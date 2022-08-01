إجراء 108 كشف ظاهري للإبل المشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن

وأكد "القاضي" أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الفرق البيطرية انطلاقًا من واجبها، للمساهمة في إنجاح المهرجان الذي يحظى بدعم واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة، حيث تعد الجوائز المرصودة للمهرجان الأكبر في قيمتها على مستوى الرياضات في المملكة والتي قُدرت بأكثر من 56 مليون ريال، من ضمنها جائزة سيف ولي العهد البالغة مليون ريال.