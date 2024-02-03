جازان.. حراكٌ تنموي ومشاريعُ لأنسنة المدن لإيجاد بيئة مثالية للأهالي والزوّار

تشهد منطقة جازان حراكاً تنموياً في المجالات كافة، وفي المجال البلدي تشهد المنطقة مشاريع لأنسنة المدن، منها: انشاء الحدائق والملاعب والمماشي وتطوير الشواطئ والواجهات البحرية وتطوير الحدائق التي تسهم في إيجاد بيئة مثالية.
ووقف أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني؛ على عددٍ من مشاريع التدخل الحضري بمدينة جازان، منها: واجهة الكورنيش الشمالي الجديد، وتطوير ممر الغروب، وواجهة الكورنيش الأوسط، وواجهة المرجان، وطريق الملك عبدالله، التي تشهد تدخلاً حضرياً، وشدّد على العمل وفق أعلى المعايير للخروج بمشاريع نوعية تجذب المتنزهين والزوّار.
وستسهم تلك المشاريع في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة عـن طريق تنويع خيارات التنزه، وإتاحة متنفسات طبيعية ذات بُعد جمالي في المدن والأحياء، وزيادة المسطحات الخضراء، كما تسهم في رفع مؤشر نصيب الفرد من مساحة الساحات والأماكن العامة.