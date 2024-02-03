جازان.. حراكٌ تنموي ومشاريعُ لأنسنة المدن لإيجاد بيئة مثالية للأهالي والزوّار

ووقف أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني؛ على عددٍ من مشاريع التدخل الحضري بمدينة جازان، منها: واجهة الكورنيش الشمالي الجديد، وتطوير ممر الغروب، وواجهة الكورنيش الأوسط، وواجهة المرجان، وطريق الملك عبدالله، التي تشهد تدخلاً حضرياً، وشدّد على العمل وفق أعلى المعايير للخروج بمشاريع نوعية تجذب المتنزهين والزوّار.