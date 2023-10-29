بحضور جمع من المتخصصين والمهتمين..هيئة الأفلام تُنظّم مؤتمرَ النقد السينمائي في الرياض نوفمبر المقبل

ويتضمّن المؤتمرُ حوارات مباشرة على خشبة المسرح بين أسماء لامعة في مجالي النقد والإنتاج السينمائي؛ ومنهم المخرج البرازيلي "كليبر ميندونسا فيلهو"، إضافةً إلى الجلسات الحوارية التي ستتحدّث فيها مجموعة من الخُبراء بمختلف الموضوعات، ومن أبرزها جلسة للمخرج يُسري نصر الله للحديث عن "الارتباط بين صناعة الأفلام والنقد السينمائي"، بينما يقدم أستاذ الأدب الإنجليزي الدكتور سعد البازعي مقاربة نقدية بين السينما وبين الرواية، مستعرضًا فيها مفاهيم تجاوز الوهم في كلا الفنين، بالإضافة إلى الدورات الاحترافية؛ ومن أبرزها دورة للناقدة الهندية "شوبرا جوبتا" التي ستستعرض فيها النقد السينمائي بوصفهِ مهنة.