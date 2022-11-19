انتشار مكثف للجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تزامنًا مع انطلاق اختبارات الفصل الأول

تنتشر الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وتكثف دورياتها الراجلة والميدانية، وتتوزع في جميع المحاور والطرق، استعدادًا لتنفيذ خططها الأمنية تزامنًا مع انطلاق اختبارات الفصل الأول لطلاب التعليم العام بنين وبنات غدًا الأحد.
وتتولى الجهات الأمنية، كل حسب اختصاصها، الانتشار في الطرق والمسارات الموصلة إلى المدارس لضمان انسيابية الحركة المرورية؛ فأولوية خططها وصول الطلاب إلى مدارسهم بكل يُسر وسهولة.
فيما تكثف دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة وجودها حول المدارس للحفاظ على أمن وسلامة مركبات الطلاب من ضعاف النفوس، إضافة إلى تمركز دورياتها عند بعض المدارس بالتنسيق المسبق مع إدارة التعليم؛ لمنع أي تجمعات أو مخالفات عامة.
فيما تقوم الجهات الأمنية الأخرى، كإدارة مكافحة المخدرات والتحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة، بمزاولة مهامها الميدانية وفق الخطة المعدة لمثل هذه المواسم.