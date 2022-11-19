انتشار مكثف للجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تزامنًا مع انطلاق اختبارات الفصل الأول

تنتشر الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وتكثف دورياتها الراجلة والميدانية، وتتوزع في جميع المحاور والطرق، استعدادًا لتنفيذ خططها الأمنية تزامنًا مع انطلاق اختبارات الفصل الأول لطلاب التعليم العام بنين وبنات غدًا الأحد.