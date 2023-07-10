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"حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر يوليو
البرنامج أكّد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الإثنين
أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر يوليو الجاري للدفعة الـ 68 في حسابات المستفيدين المستحقين للدعم والمستوفين الشروط كافة.
وأوضح "حساب المواطن"، أن الدفعة الـ 68 الحالية تشمل الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم، ويستمر حتى نهاية اليوم.
وبلغ إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال؛ منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.