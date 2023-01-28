إنجاز 75% من تطوير تقاطع طريقَيْ الأمير متعب والخليفة عمر بن الخطاب بالدمام

أنهت أمانة المنطقة الشرقية نسبة 75% من مشروع صيانة وتطوير طريق الأمير متعب بن عبد العزيز، مع تقاطع طريق الخليفة عمر بن الخطاب بالدمام "دوار الفاخرية" سابقًا، ضمن المرحلة الأولى التي تهدف لفك الاختناقات، وتسهيل الحركة المرورية في طرق وشوارع حاضرة الدمام.
واشتملت الأعمال المنجزة على عدد من الحلول؛ لتحقيق انسيابية بحركة المركبات، وتخفيف الازدحام على هذا الطريق الذي يعد من المواقع ذات الأولوية باعتباره شريانًا رئيسيًّا، يربط بين أحياء شرق وغرب الدمام، وذلك عن طريق إلغاء الدوار الذي سيساعد على رفع كفاءة الحركة المرورية، وتوزيع الكثافة على مناطق مختلفة بالشارع، إضافة لتوسعة بعض المناطق من طريق الأمير متعب، بإزالة الجزر الجانبية في الاتجاهَين بجهة الشرق، واستحداث حارات مرورية جانبية بجهة الغرب.
من جهته، أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، المهندس مازن بن عادل بخرجي، أن الأمانة وضعت خطة هندسية وتطويرية لهذا المشروع، من خلال التخطيط لتنفيذ العمل على 3 مراحل رئيسية متتالية ومتداخلة، خلال 4 أشهر تقريبًا. مبينًا أن الأعمال بلغت 1500 متر طولي على طول محور شارع الأمير متعب، وشملت أعمال الإزالة وتوريد الأرصفة مع تنفيذ أعمال السفلتة، واستمرار مسارات الحارات المرورية بطريق الأمير متعب، والسماح بالدوران للخلف في بعض المناطق بتنفيذ عدد 3 "يوتيرن"، إضافة إلى قطع استمرارية الحركة على شارع الخليفة عمر بن الخطاب، والسماح بالدوران للخلف من خلال تنفيذ عدد 2 "يوتيرن" في الاتجاهين، إلى جانب إقامة أحواض للزراعة بالجزيرة الوسطى؛ لإضافة لمسة جمالية على المنطقة.
وقال إن "الأمانة أنجزت نسبة 75% من مشروع صيانة وتطوير طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق الخليفة عمر بن الخطاب (دوار الفاخرية) سابقًا، ضمن المرحلة الأولى". مضيفًا بأن هذه الحلول التي نفذتها الأمانة في المشروع تأتي ضمن جهودها التي تعمل عليها مع شركائها والمختصين، وفق أحدث ما توصلت له تقنيات المحاكاة لتدفق المركبات وقياسها قبل وبعد التعديلات. مؤكدًا أن الأمانة تعمل باستمرار مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية والمختصين في مجال الحركة المرورية كفريق عمل؛ للخروج بهذه التصاميم على المستويَين القصير والمتوسط، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف الزحام، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، وتخفيض زمن الرحلة لمرتاديها.
وأكد المهندس مازن بخرجي أنه تم إنجاز المرحلة الأولى بتنفيذ عدد 2 "يوتيرن" بالجهة الغربية من طريق الأمير متعب، تمثل نسبة 20% من إجمالي الأعمال، إلى جانب إنجاز مرحلة إلغاء الدوار، وتنفيذ أعمال سفلتة الجهتين على محور طريق الأمير متعب، وفتح الحركة المرورية في كلا الاتجاهين. مشيرًا إلى أنه يجرى العمل حاليًا على أعمال الربط على طريق الخليفة عمر بن الخطاب في الجهتَين الشمالية والجنوبية. وتمثل هذه الأعمال 70% من المرحلة الأولى، بما يوازي 40% من الأعمال الكلية. مضيفًا بأنه تم إنجاز ما يوازي 50% من الأعمال المقررة بالجهة الشرقية على محور طريق الأمير متعب، بإزالة الجزر الجانبية الجنوبية، فيما يجرى العمل على إزالة الجزر الجانبية الشمالية، إضافة إلى مرحلة العمل بالجزيرة الوسطية، وتنفيذ "يوتيرن". وتوازي هذه الأعمال نسبة 15% من الأعمال الكلية بالمشروع.