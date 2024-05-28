طيران ناس يتسلم الـطائرة الجديدة رقم 51 من أصل طلبية شراء 120 طائرة ايرباص من طراز A320neo

ووصلت الطائرة الـ51، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم الجمعة 24 مايو، لتكون أحدث إضافة لأسطول طيران ناس ضمن طلبية شراء 120 طائرة A320neo من شركة إيرباص ، والتي كانت عند توقيعها ثاني أكبر طلبية شراء لطائرات A320neo في الشرق الأوسط، وساهمت في تعزيز مكانة طيران ناس كالطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، والمصنف ضمن أفضل أربع شركات طيران اقتصادي على مستوى العالم وفق منظمة سكاي تراكس.