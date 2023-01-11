مختصّون: المملكة رائدة في إدارة الحشود.. ومعدل التفويج بقطار المشاعر 3 آلاف حاج كل 90 ثانية

وأكد المختصون المشاركون في الجلسة على جاهزية المملكة لاستقبال أكبر الأعداد من المسلمين، مع أخذ كافة التدابير الصحية والأمنية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مشيرين إلى ضخامة الجهود التي تقوم بها المملكة من خلال تسخير كافة الإمكانيات والموارد البشرية والتقنية لتسهيل استقبال الحجاج والمعتمرين، بدايةً من مطارات بلدانهم ومرورًا بالمطارات السعودية ودخولهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسكهم، حتى عودتهم بسلام آمنين.