مبيعات مزاد العقيلات للإبل تتجاوز 18 مليون ريال.. خلال 4 أيام

سجلت مبيعات مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بمنطقة القصيم منذ انطلاقته إلى يومه الرابع، أكثر من 18 مليون ريال، وسط حضور مميز لأشهر ملاك الإبل على مستوى المملكة، بالمهرجان الذي تُشرف عليه إمارة منطقة القصيم بالتعاون مع أمانة القصيم، على الطريق الرابط بين مدينة بريدة ومحافظة الأسياح.