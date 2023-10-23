أمطار ورياح.. أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة تبرزها الأرصاد

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الإثنين، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة المنوّرة تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.
وأشار المركز إلى أن الحالة تشهد نشاطاً للرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية "صحراء الربع الخالي" كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران، خاصة الشرقية منها.
وأضاف المركز، أن أعلى درجة حرارة اليوم 39 مئوية بمكة المكرّمة، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 8 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة بالدمام وأبها والباحة والصمان والطائف وينبع والسودة 90%.