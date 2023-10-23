أمطار ورياح.. أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة تبرزها الأرصاد

وأشار المركز إلى أن الحالة تشهد نشاطاً للرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية "صحراء الربع الخالي" كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران، خاصة الشرقية منها.