"جامعة طيبة" تُطلق برنامج بكالوريوس الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة للطالبات

أعلنت جامعة طيبة عن فتح القبول للطالبات في برنامج بكالوريوس في الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة بكلية علوم التأهيل الطبي، بعد توظيف 94% من خريجي التخصص من الطلاب.
وقال عميد كلية التأهيل الطبي الأستاذ الدكتور عبدالله الشنقيطي، إن البرنامج يعد الوحيد من نوعه على مستوى المملكة والخليج، ويأتي لسد الحاجة الماسّة لمتخصصين في هذا المجال واستجابةً لأهمية هذا التخصص في دعم البرنامج الوطني للتحول في القطاع الصحي ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأضاف الدكتور الشنقيطي؛ أن البرنامج الرئيس يهدف لتطوير وتوطيد المهارات اليدوية والمهنية للطلاب والطالبات بهدف تأهيل خريجين يتميزون بالمهنية في التعامل مع ذوي الإعاقة الجسدية كما يشمل البرنامج دراسة الطرق العلمية على أسس طبية وهندسية في جميع المجالات العلمية والعملية المتعلقة بالأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة.
وتابع، نجحنا بفضل الله في تخريج 5 دفعات من قسم الطلاب خلال السنوات الماضية بلغ عددهم 77 طالباً ووصلت نسبة التوظيف إلى أكثر من 94% مع استمرار الإعلانات الوظيفية لطلب تخصص الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة من الجهات المعنية.
وأكّد أن البرنامج يمتد لمدة 4 سنوات ويُدرَّس بالكامل باللغة الإنجليزية، مما يوفر للطلاب فرصة تعلم اللغة والتواصل، ويمكنهم من الاستفادة من المصادر العلمية والتقنية المتقدمة في هذا المجال وسنعمل من خلال هذا البرنامج على إعداد خريجين مؤهلين لسد الحاجة الماسة لسوق العمل في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة في بيئة تعليمية متميزة وتجربة تعليمية شاملة تمكن طلابنا من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التقدم في هذا المجال المهم حيث سيتم تأهيليهم للحصول على الرخصة المهنية الصحية في تخصص أخصائي الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وعبر الدكتور الشنقيطي، عن شكره لرئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، لدعمه إطلاق البرنامج ضمن حزمة البرامج الجديدة التي تأتي في إطار التحول البرامجي للجامعة والتي تمثل إسهاماً من الجامعة في تطوير المجتمع وتمكين الكوادر الوطنية في جميع المجالات ويؤكّد التزامها بتقديم برامج تعليمية متميزة ومتنوعة لتلبية احتياجات السوق وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.