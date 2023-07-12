"جامعة طيبة" تُطلق برنامج بكالوريوس الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة للطالبات

وأكّد أن البرنامج يمتد لمدة 4 سنوات ويُدرَّس بالكامل باللغة الإنجليزية، مما يوفر للطلاب فرصة تعلم اللغة والتواصل، ويمكنهم من الاستفادة من المصادر العلمية والتقنية المتقدمة في هذا المجال وسنعمل من خلال هذا البرنامج على إعداد خريجين مؤهلين لسد الحاجة الماسة لسوق العمل في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة في بيئة تعليمية متميزة وتجربة تعليمية شاملة تمكن طلابنا من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التقدم في هذا المجال المهم حيث سيتم تأهيليهم للحصول على الرخصة المهنية الصحية في تخصص أخصائي الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.