هل يمكن عمل عقد إلكتروني على "إيجار" مع عدم وجود صك محدث؟.. المنصة ترد

أوضحت منصة "إيجار"، أنه لا بد من وجود صك ملكية مُحدّث من وزارة العدل لعمل عقد الإيجار الإلكتروني عبر المنصة.
وأضافت المنصة ردًّا على استفسار أحد المتابعين على حسابها في "إكس" حول إمكانية عمل عقد إلكتروني في حال عدم وجود "صك محدث"، أن وجود الصك ضروري لعمل العقد عبر المنصة.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديثات وخدمات إضافية في شبكة إيجار، شملت "مددًا مرنة" لعقد الإيجار، تبدأ من يوم واحد حتى أكثر من 30 سنة، بالإضافة إلى خدمة "تقبيل العقد" والتي تمكّن المستأجر من التنازل عن المدة المتبقية في عقد الإيجار السكني إلى مستأجر آخر، دون الحاجة إلى إنهاء العقد القائم وتسجيل عقد جديد.