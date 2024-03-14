هل يمكن عمل عقد إلكتروني على "إيجار" مع عدم وجود صك محدث؟.. المنصة ترد

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديثات وخدمات إضافية في شبكة إيجار، شملت "مددًا مرنة" لعقد الإيجار، تبدأ من يوم واحد حتى أكثر من 30 سنة، بالإضافة إلى خدمة "تقبيل العقد" والتي تمكّن المستأجر من التنازل عن المدة المتبقية في عقد الإيجار السكني إلى مستأجر آخر، دون الحاجة إلى إنهاء العقد القائم وتسجيل عقد جديد.