"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة؛ تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج؛ يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.