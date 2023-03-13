تكثيف استعدادات 40 هجنًا من نخبة النخبة للمشاركة في "كأس العلا للهجن"

كثف المُلّاك والهجانة المشاركون بأشواط ماراثون "كأس العلا للهجن" استعداداتهم قبل انطلاقه، غدًا، في ميدان العلا للهجن، للتنافس على الفوز بأكبر جائزة في تاريخ سباقات الهجن، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 80 مليون ريال.
وقد بلغ عدد الهجن المشاركة في سباق "كأس العلا للهجن"، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، قرابة الـ40 هجنًا من نخبة النخبة من داخل وخارج المملكة، حيث يضم السباق 16 شوطًا بواقع 6 أشواط مخصّصة لسباقات الماراثون و10 أشواط لسباقات النخبة، كما سيتضمن "كأس العلا للهجن" عددًا من الفعاليات المتنوعّة المتوفرة للحضور تشمل عروضًا فنية وموسيقية وثقافية، وتضم سوقًا تراثيًا، ومعارض فنيّة وحرفية تُظهر الثقافة العريقة للهجن.
ويأتي السباق في محافظة العلا حرصًا على رياضة الهجن، وملاكها، واهتمامًا بتطويرها كرياضة عريقة تعدُّ جزءًا من إرث المملكة وثقافتها، إضافة إلى تاريخ العلا العريق المملوء بالمواقع الأثرية والثقافية والطبيعة الخلابة والمذهلة.
وتولي قيادة المملكة رياضة الهجن وسباقاتها اهتمامًا خاصًا، وتسعى إلى تطويرها وفق رؤية طموحة تواكب التقدم، وتحافظ على تراث وأصالة المملكة.