تكثيف استعدادات 40 هجنًا من نخبة النخبة للمشاركة في "كأس العلا للهجن"

وقد بلغ عدد الهجن المشاركة في سباق "كأس العلا للهجن"، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، قرابة الـ40 هجنًا من نخبة النخبة من داخل وخارج المملكة، حيث يضم السباق 16 شوطًا بواقع 6 أشواط مخصّصة لسباقات الماراثون و10 أشواط لسباقات النخبة، كما سيتضمن "كأس العلا للهجن" عددًا من الفعاليات المتنوعّة المتوفرة للحضور تشمل عروضًا فنية وموسيقية وثقافية، وتضم سوقًا تراثيًا، ومعارض فنيّة وحرفية تُظهر الثقافة العريقة للهجن.