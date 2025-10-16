رئيس أرامكو يحذر من أزمة نفط عالمية بسبب تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة

وأشار إلى أن الطفرة النفطية في الولايات المتحدة بفضل النفط الصخري من غير المرجح أن تتكرر، مبينًا أن نحو 80 إلى 90% من نمو الإنتاج العالمي خلال السنوات الماضية جاء من النفط الصخري، إلا أن هذا النمو مرشح للاستقرار أو التراجع خلال الخمسة عشر عامًا القادمة.