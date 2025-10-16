رئيس أرامكو يحذر من أزمة نفط عالمية بسبب تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة

حذّر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر من احتمال وقوع أزمة في إمدادات النفط العالمية خلال السنوات المقبلة، نتيجة تراجع الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والإنتاج طوال العقد الأخير.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أوضح الناصر أن مستوى الإنفاق الحالي في قطاع النفط منخفض للغاية، داعيًا الشركات العالمية إلى العودة للاستثمار في مشاريع الاستكشاف والإنتاج لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وقال الناصر: "لقد مررنا بعقد من الزمن لم يشهد نشاطًا يُذكر في الاستكشاف، وسيكون لذلك أثر واضح على المعروض العالمي، وإذا لم تُستأنف الاستثمارات فستحدث أزمة في الإمدادات".
وأشار إلى أن الطفرة النفطية في الولايات المتحدة بفضل النفط الصخري من غير المرجح أن تتكرر، مبينًا أن نحو 80 إلى 90% من نمو الإنتاج العالمي خلال السنوات الماضية جاء من النفط الصخري، إلا أن هذا النمو مرشح للاستقرار أو التراجع خلال الخمسة عشر عامًا القادمة.
وأضاف أن شركات النفط الكبرى قلّصت إنفاقها على الاستكشاف والإنتاج منذ عام 2014، متأثرة بانخفاض الأسعار وتوجهات التحول نحو الطاقة النظيفة، إضافة إلى ضغوط المستثمرين لتحقيق عائدات مالية سريعة من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، يُتوقع أن تنخفض الاستثمارات في قطاع الاستكشاف والإنتاج بنسبة 6% إلى 420 مليار دولار هذا العام، في أول تراجع سنوي منذ الركود المرتبط بجائحة كورونا عام 2020.
وأكد الناصر أن تطوير المشاريع الجديدة يتطلب عادة فترة من خمس إلى سبع سنوات، ما يجعل القرارات الاستثمارية الحالية حاسمة لتأمين الإمدادات المستقبلية، مشيرًا إلى أن أرامكو السعودية تخصص ما بين مليار وملياري دولار سنويًا لأعمال الاستكشاف، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة الإمدادات وإضافة احتياطيات جديدة تعزز مكانة الشركة في سوق الطاقة العالمي.