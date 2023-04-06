"الممطرة الـ16" تتوسع.. "الحصيني": هطولات بـ10 مناطق ورياح وحبات برد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: إنه يتوقع -بحسب المرصد- توسع #الحالة_الممطرة_السادسة_عشر؛ وذلك خلال الفترة من اليوم الخميس وحتى صباح غد الجمعة.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن هذا التوسع متوقع "نواحي المنطقة الوسطى، لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، إضافة إلى أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وشرقي الشمالية، وحائل، وجنوب المدينة، وغرب الصمان) بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد مع رياح مغبرة؛ إلا أن يصرفها الله".