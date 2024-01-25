جامعة الملك خالد توقع اتفاقيّة تعاون لمنح الرخصة الدولية لريادة الأعمال

وقّعت جامعة الملك خالد، ممثلة في مركز ريادة الأعمال بوكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية، اتفاقية تعاون، مع جمعية ريادة الأعمال، بهدف فتح آفاق التعاون الثنائي في ريادة الأعمال وتأهيل الشباب نحو المهنية في المشروعات الناشئة، وتطوير المشروعات الناشئة باحترافية عالية. ووقع الاتفاقيّة من جانب الجامعة مدير مركز ريادة الأعمال الدكتور ماجد بن عبدالله العظيمان، ومن جانب جمعية ريادة الأعمال الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الشميمري.
وقال "العظيمان" إن مركز ريادة الأعمال بالجامعة يهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى أن يصبح مانحًا للرخصة الدولية لريادة الأعمال، عبر إقامة برامج تدريبية مكثفة للمتدربين، مشيرًا إلى أنه يستهدف جميع رواد ورائدات الأعمال في منطقة عسير.
وأوضح "العظيمان" أن الاتفاقية تسعى إلى تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في الرخصة الدولية لريادة الأعمال (ILFEN)، كما تهدف إلى بناء وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو تأسيس المشروعات الصغيرة في مختلف المجالات، وتقنين التأهيل المهني في مجال تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة عبر مرجعية مهنية عالمية، إضافةً إلى تمكين الفئات الشابة من تعلم المهارات اللازمة لتأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة بشكل احترافي، وتعزيز قنوات الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات تأهيل وتمويل وحضانة المشروعات الصغيرة، وكذلك بناء شبكة اتصال تجمع المهتمين بريادة الأعمال وتتيح التواصل والتعاون.
يُذكر أن جمعية ريادة الأعمال هي جمعية علمية تُعنى بنشر ثقافة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وهي ثمرة مبادرة أطلقها مجموعة من المتخصصين في جامعة الملك سعود لتكون الجمعية "المرجع العلمي" في مختلف مجالات ريادة الأعمال، والبيئة المهنية والبحثية المساندة لجهود الجامعات والمؤسسات، والأداة التي تعمل لصالح المجتمع وتعزيز نشاطات وممارسات ريادة الأعمال وثقافة الإبداع والابتكار والتميز على مختلف المستويات المحلية والعالمية.