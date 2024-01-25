جامعة الملك خالد توقع اتفاقيّة تعاون لمنح الرخصة الدولية لريادة الأعمال

وقّعت جامعة الملك خالد، ممثلة في مركز ريادة الأعمال بوكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية، اتفاقية تعاون، مع جمعية ريادة الأعمال، بهدف فتح آفاق التعاون الثنائي في ريادة الأعمال وتأهيل الشباب نحو المهنية في المشروعات الناشئة، وتطوير المشروعات الناشئة باحترافية عالية. ووقع الاتفاقيّة من جانب الجامعة مدير مركز ريادة الأعمال الدكتور ماجد بن عبدالله العظيمان، ومن جانب جمعية ريادة الأعمال الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الشميمري.