"محطة إكثار البذور" في نجران تنتج أصنافاً متنوّعة من القمح والعنب

أسهمت محطة إكثار البذور والتقاوي والشتلات التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، في إنتاج أصنافٍ من القمح، وهي: "الصماء" و"السمراء" و"الزراعي"، وصنف الشعير عالي الجودة.
وتمكنت المحطة من إنتاج أكثر من 3000 عقلة من العنب الأبيض النجراني، والعنب الأبيض، والأسود الأمريكي، إضافة إلى مئات من شتلات البرتقال والليمون واليوسفي والمانجو جيدة النوع والمتلائمة مع بيئة المنطقة.
وأكّد مدير محطة إكثار البذور والتقاوي في نجران الأخصائي الزراعي صالح سعيد الشرمان؛ أن المحطة تستهدف الوصول إلى 60 ألف شتلة مختلفة الأصناف خلال العام الحالي، مع تهيئة الظروف المناسبة لإنتاجها، وفقاً لأعلى مقاييس الجودة.