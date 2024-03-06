"محطة إكثار البذور" في نجران تنتج أصنافاً متنوّعة من القمح والعنب

وتمكنت المحطة من إنتاج أكثر من 3000 عقلة من العنب الأبيض النجراني، والعنب الأبيض، والأسود الأمريكي، إضافة إلى مئات من شتلات البرتقال والليمون واليوسفي والمانجو جيدة النوع والمتلائمة مع بيئة المنطقة.