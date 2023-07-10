منارة علمية في العالم.. السديس يوجه بإنشاء إدارة التميز البحثي

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإنشاء إدارة التميز البحثي للرجال والنساء.
وقال إن إنشاء إدارة التميز البحثي؛ يأتي لتكون الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منارةً علميةً في العالم أجمع، ومركزًا عالميًّا فريدًا في العالم الإسلامي، وتُخَرّج الأجيال التي تنهض بالأمة وترشدها، وتخدم الحرمين وقاصديها.
وبيّن أن إنشاء الإدارة جاء ليستفيد الباحث والباحثة على حد سواء، ليكونوا جزءًا فعالًا في بناء المجتمع وتحقيق التميز في البحث العلمي النافع لأنه يعتبر من ركائز العلم المهمة.