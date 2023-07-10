منارة علمية في العالم.. السديس يوجه بإنشاء إدارة التميز البحثي

وقال إن إنشاء إدارة التميز البحثي؛ يأتي لتكون الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منارةً علميةً في العالم أجمع، ومركزًا عالميًّا فريدًا في العالم الإسلامي، وتُخَرّج الأجيال التي تنهض بالأمة وترشدها، وتخدم الحرمين وقاصديها.