شاهد الدفاع المدني بالحرم.. انتشار ووجود ميداني لأي طارئ لا قدر الله

من جانبه، قال متحدث المديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد بن ملفي الحمادي، لـ "سناب الداخلية": تستمر المديرية العامة للدفاع المدني في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها لخدمة الزوار والمعتمرين خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، حيث تعمل فرق التدخل السريع في المنطقة المركزية والمواقع التي تشهد كثافة بشرية ومرورية لتقديم خدمات الدفاع المدني، وتحقيق زمن استجابة مثالية والتعامل مع أيّ بلاغٍ- لا قدر الله.