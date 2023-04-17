شاهد الدفاع المدني بالحرم.. انتشار ووجود ميداني لأي طارئ لا قدر الله

على أهبة الاستعداد وانتشار في جميع مرافق وساحات الحرم المكي الشريف يقف رجال الدفاع المدني من ضمن قطاعات وزارة الداخلية، لمد يد العون والمساعدة لزوّار بيت الله الحرام وتذليل الصعوبات كافة لتمكينهم من أداء شعائرهم.
من جانبه، قال متحدث المديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد بن ملفي الحمادي، لـ "سناب الداخلية": تستمر المديرية العامة للدفاع المدني في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها لخدمة الزوار والمعتمرين خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، حيث تعمل فرق التدخل السريع في المنطقة المركزية والمواقع التي تشهد كثافة بشرية ومرورية لتقديم خدمات الدفاع المدني، وتحقيق زمن استجابة مثالية والتعامل مع أيّ بلاغٍ- لا قدر الله.
وأضاف، قوات الدفاع المدني تعمل مع كافة الأجهزة في ساحات الحرم المكي الشريف لتقديم خدماتها للمعتمرين والزوّار والمصلين.
وتابع، كافة الجهود هي بمتابعة من المديرية العامة للدفاع المدني وتنفذ بمواءمة مع كافة الخطط الأخرى التي تسهم في تحقيق السلامة والحماية ابتداءً من الجولات التفتيشية والإجراءات الوقائية والتوعوية والانتشار الميداني وكافة هذه الجهود هي لتحقيق السلامة العامة.