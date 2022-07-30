ارتداء الهجن الجوارب بين التجربة والواقع.. ومُلّاك يوضحون الأسباب

وأشار محمد بن نفيز الصيعري إلى أن هذه الجوارب استُخدمت لحماية الهجن من الحفا لأن بعض المناطق القوية يكون بها نوع من القوة والغلظة تسبّب حفا للمطايا في أخفافها من الأسفل، وهذا ما يعيق المطايا من الركض فابتُكرت الطريقة هذه بوضع قطن وعليه مثل الغراء توضع في الخف ومن ثم يضعون الجوارب وبذلك تتم حمايتها من الأراضي الصلبة وهذا الشيء متعارف عليه.