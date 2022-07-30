ارتداء الهجن الجوارب بين التجربة والواقع.. ومُلّاك يوضحون الأسباب

يفضل كثيرٌ من مُلاك الهجن ارتداء مطاياهم الجوارب للمحافظة على أقدام الإبل من خشونة الأرض وحرارتها.
وأوضح عبد الله المري أن كثيراً من مُلّاك الهجن يعتنون بالمطايا من مختلف الجوانب بما في ذلك يقومون بتوفير الجوارب لها بسبب خشونة الأرضية وحرارتها مما قد يتسبّب في حفاء قوائم المطية وبذلك يضع المُلاك مادة الصبر ومن ثم القطن الأبيض ومن فوقها الجوارب.
وأشار محمد بن نفيز الصيعري إلى أن هذه الجوارب استُخدمت لحماية الهجن من الحفا لأن بعض المناطق القوية يكون بها نوع من القوة والغلظة تسبّب حفا للمطايا في أخفافها من الأسفل، وهذا ما يعيق المطايا من الركض فابتُكرت الطريقة هذه بوضع قطن وعليه مثل الغراء توضع في الخف ومن ثم يضعون الجوارب وبذلك تتم حمايتها من الأراضي الصلبة وهذا الشيء متعارف عليه.