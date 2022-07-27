"السديس": إطلاق أكبر هيكلة في تاريخ رئاسة الحرمين تحقيقًا لرؤية المملكة 2030

وضع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اللمسات الأخيرة على الهيكلة الإدارية التطويرية الجديدة للرئاسة التي تتضمن مفاجآت إيجابية لتمكين المرأة وتتويج الشباب، وتعيين قيادات في مناصب عليا، وترقية آخرين في مواقع متقدمة في الرئاسة، تتضمن مساعدين ومساعدات لدعم القيادات الشابة والابتكار في تقديم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحفيز الكفاءات الوطنية الشابة على المضي قدمًا في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، واستثمار الازدهار الكبير الذي تشهده منظومة الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي برعاية القيادة الرشيدة، وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.