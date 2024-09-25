في 6 خطوات.. تعرّف على طريقة إصدار إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًّا عبر "أبشر"

أوضح الأمن العام أن خدمة إذن التنقل بالسلاح الناري، تُمَكن المواطن من إصدار الإذن إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر"، لحمل السلاح المسجل تحت رخصة الاقتناء، لغرض التنقل من منطقة لأخرى، دون الحاجة إلى مراجعة مقار الأمن.