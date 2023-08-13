استعداداً للعام الدراسي الجديد.. عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية بمدارس التعليم العام

ويتجاوز عدد الكادر التعليمي في مدارس التعليم العام مع بداية العام الدراسي الجديد 597 ألفاً من المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين والمشرفات ومديري المدارس والمديرات، إضافة إلى ما يزيد على 122 ألفاً من الطاقم الإداري.