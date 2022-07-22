"النقل" تُتيح أجهزة شواحن السيارات الكهربائية في مقر الوزارة

يُذكر أن استخدام تقنيات النقل الحديثة سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، مما يجعل أمر التحول لتطبيق التقنيات الحديثة واقع نلمسه، حيث ستواصل منظومة النقل والخدمات اللوجستية على الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية، من خلال تكثيف العمل مع الجهات ذات العلاقة، وتنويع الاستثمارات، وإشراك القطاع الخاص ضمن خططها، لتطبيق أفضل التقنيات الحديثة في جميع قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، بهدف الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن.