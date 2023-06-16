"الدفاع المدني" يواصل خدماته في 26 مركزًا موسميًا لضمان أمن وسلامة الحجاج

وتقدم المديرية خدماتها في 26 مركزًا موسميًا ميدانيًا مجهزًا بأحدث الآليات والكوادر البشرية المدربة للتعامل مع الحالات الطارئة لخدمة ضيوف الرحمن وأمنهم وسلامتهم ودعم مراكز الدفاع المدني الرئيسية في تلك المواقع.