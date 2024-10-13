تفاعلاً مع "سبق".. "الحديبية للخدمات الإنسانية" تقف على منزل مُسن بمكة تعرّض إلى حريق

ضربت جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة، أروع الأمثلة في الإنسانية بعد وقوفها على منزل مواطن مُسن يعاني بسبب مرض السرطان؛ بعد تعرّض أجزاء من منزله إلى الحريق مساء أمس السبت؛ عقب تواصل صحيفة "سبق" مع الجمعية المعنية بتقديم الخدمات الإنسانية في مكة المكرمة، وذلك في إطار دورها الإعلامي.
وفي التفاصيل؛ فقد تلقت "سبق" معاناة المُسن من جراء الحريق الذي نشب في أجزاء من منزله بما في ذلك الغرفة المخصصة للمطبخ، مما اضطره هو وأسرته إلى الخروج من المنزل عقب الحريق، حيث هرعت فرق الإطفاء بالدفاع المدني على الفور إلى إخماد الحريق والحيلولة دون انتشاره في المنزل كاملاً.
وعرضت "سبق" بدورها معاناة المُسن على جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة؛ حيث وقف وفد من الجمعية عصر اليوم الأحد على المنزل المتضرر من جراء الحريق، برئاسة المدير التنفيذي للجمعية؛ واطلع الوفد على الأضرار، وأبدت الجمعية استعدادها من خلال برنامج إعمار المنازل وتفريج كربة، بالوقوف إلى جانب الأسرة وإعادة تهيئة الشقة المتضررة وتأثيثها حتى تعود أفضل مما كانت عليه قبل الحريق.
من جانب آخر، عبّرت العائلة المتضررة عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجمعية، سائلين الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، مستشعرين الدور المناط بالجمعيات والخدمات الإنسانية التي تقدمها لشرائح المجتمع وفق أُطر وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للنهوض بتلك الجمعيات الخيرية في سبيل البناء والتنمية.