تفاعلاً مع "سبق".. "الحديبية للخدمات الإنسانية" تقف على منزل مُسن بمكة تعرّض إلى حريق

وعرضت "سبق" بدورها معاناة المُسن على جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة؛ حيث وقف وفد من الجمعية عصر اليوم الأحد على المنزل المتضرر من جراء الحريق، برئاسة المدير التنفيذي للجمعية؛ واطلع الوفد على الأضرار، وأبدت الجمعية استعدادها من خلال برنامج إعمار المنازل وتفريج كربة، بالوقوف إلى جانب الأسرة وإعادة تهيئة الشقة المتضررة وتأثيثها حتى تعود أفضل مما كانت عليه قبل الحريق.