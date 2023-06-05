هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تحتفي باليوم العالمي للبيئة

فعّلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية "اليوم العالمي للبيئة"؛ وذكرت أن المحمية تحتضن أكثر من 400 نوع من النباتات، وأكثر من 300 نوع من الحيوانات والطيور، وتشكل نسبة الطيور التي تم رصدها وتسجيلها في المحمية ما يتجاوز الـ54% من إجمالي الطيور المسجلة في المملكة، كما سجل أكثر من 20 نوعاً من الطيور المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي في المحمية مما يدل على أهمية موقع المحمية للطيور في المملكة.