هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تحتفي باليوم العالمي للبيئة

فعّلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية "اليوم العالمي للبيئة"؛ وذكرت أن المحمية تحتضن أكثر من 400 نوع من النباتات، وأكثر من 300 نوع من الحيوانات والطيور، وتشكل نسبة الطيور التي تم رصدها وتسجيلها في المحمية ما يتجاوز الـ54% من إجمالي الطيور المسجلة في المملكة، كما سجل أكثر من 20 نوعاً من الطيور المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي في المحمية مما يدل على أهمية موقع المحمية للطيور في المملكة.
وتفصيلاً، تتميز المحمية بطبيعتها البكر وهوائها النقي وتنوعها البيئي الفريد، إلى جانب نسق الطبيعية الخلابة والثقافة العريقة التي تساهم في استيطان العديد من النباتات والحيوانات والطيور داخل حدود المحمية.
وتبذل هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية جهوداً جبارة في نشر الوعي البيئي ونشاطات الحفاظ على البيئة، وتسليط الضوء على القضايا البيئية والمحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، إضافة إلى تمكين وإشراك المجتمع المحلي، حيث يأتي ذلك في سبيل تحقيق التوعية البيئية اللازمة للمجتمعات المحلية.
يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد أكبر محمية برية في الشرق الأوسط بمساحة تزيد عن 130 ألف كيلو متر مربع، حيث تمتد المحمية بين أربع مناطق إدارية وهي الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية، وتشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو والمتمثلة في منطقة جبة حيث يعود تاريخها لأكثر من 8 قرون قبل الميلاد.