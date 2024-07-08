محليات
ضبط مقيم مخالف بسبب استغلاله الرواسب في تبوك
قوات الأمن والحماية طبّقت الإجراءات النظامية بحقه
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلاله الرواسب بمنطقة تبوك.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط مُعدتين تُستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.